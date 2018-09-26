Сооронкулова: Исакунову могут отправить в отставку и привлечь к ответственности

Нельзя было ограничиваться освобождением Зууракан Каденовой от должности заместителя министра труда и соцразвития, надо было дать правовую оценку.
Нельзя было ограничиваться освобождением Зууракан Каденовой от должности заместителя министра труда и соцразвития, надо было дать правовую оценку. Такое мнение выразила в интервью радио "Марал" экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.
По ее словам, если высказанные в парламенте слова Аиды Касымалиевой относительно министра труда и соцразвития Таалайгуль Исакуновой – правда, то ее могут отправить в отставку и привлечь к ответственности.
"Госслужба политизирована. Например, в Украине каждый государственный служащий указывает в декларации, где работают его родственники. Это дает возможность чётко видеть, с кем связан сотрудник в госслужбе. Если наши будут сдавать подобные декларации, то всплывет многое. Необходимо использовать мировую практику.
Для этого нужна политическая воля. Власти необходимо проявлять к кадровому вопросу серьёзное отношение. Кадры правительства должны быть крепкими, чтобы их никто не смог споить", - сказала Сооронкулова.
Напомним, депутат Жогорку Кенеша Аида Исмалиева 22 сентября написала на своей странице в Фейсбуке о произошедшем в Сеульском аэропорту инциденте с участием Каденовой. В этот же день посольство Кыргызстана в Южной Корее подтвердило произошедшее. Вскоре после этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Зууракан Каденовой от должности заместителя министра труда и социального развития.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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