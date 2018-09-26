Шадиев возлагает большие надежды на власть…

Чем активнее идет пиар об ожесточенной борьбе с коррупцией, тем больше это напоминает громыхание пустого ведра.





Чем активнее идет пиар об ожесточенной борьбе с коррупцией, тем больше это напоминает громыхание пустого ведра. До сих пор неясно, какая часть из 35 коррупционеров, о которых говорил президент, сегодня оказалась за решеткой. Кем являются эти 35 коррупционеров, какие должности занимают? А кто в тюрьме… Народ хочет знать, в отношении кого глава государства сумел принять меры. Но власть, судя по всему, не собирается говорить на эту тему. Вот, не отдает мандат Аскарбек Шадиев, который сбежал, когда его начали подозревать в коррупции. Говорят, нашел общий язык с властью и сильно надеется, что вернется. Конечно, такая точка зрения у него могла сформироваться судя по тому, как даже после возбуждения уголовного дела по коррупции свободно расхаживают на свободе Исхак Пирматов, Музаффар Исаков, Акылбек Сулайманов, Нурлан Сулайманов… Конечно, это говорит о двойных стандартах…

Источник: газета «Фабула пресс» №61 от 25.09.2018 / стр. 2, gezitter.org