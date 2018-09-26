Депутат Таабалды Тиллаев: "Наши сидят, разинув рты. Мы должны взять отчет от наших представителей на "Кумторе" и в ЕАЭС"

"Наши представители в ЕАЭС сидят, разинув рты", - заявил депутат Таабалды Тиллаев на заседании парламентского комитета.



"Наши представители в ЕАЭС сидят, разинув рты", - заявил депутат Таабалды Тиллаев на заседании парламентского комитета.

Как отметила народный избранник, представители страны не оправдывают возложенных на них надежд.

"В ЕАЭС от Кыргызстана есть два представителя. Чем они заняты? Казахстан предлагает нам уравнять цены. Армения вошла в объединение на хороших условиях. Мы должны пригласить трёх представителей в "Кумторе" и двух представителей в ЕАЭС и получить отчет, чем они заняты", - сказал народный избранник.

В результате предложение Тиллаева было принято.

Согласно информации, снизился объем поступлений в бюджет страны от месторождения Кумтор. Это связывают со снижением объемов производства.

В данное время парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша обсуждает исполнение бюджета 2017 года.

Источник: super.kg, gezitter.org