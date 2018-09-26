В Бишкеке погиб курсант Военного института

Погиб студент 2-го курса Военного института имени Калыйнура Усонбекова в Бишкеке. Информацию подтвердило и руководство учебного заведения.





Погиб студент 2-го курса Военного института имени Калыйнура Усонбекова в Бишкеке. Информацию подтвердило и руководство учебного заведения.

Представители института воздерживаются от комментариев, так как началось следствие.

По предварительным данным студент упал с лестницы во время противопожарных учений.

В этом же учебном заведении в 2012 году повесился студент 2-го курса Таалай Болотбек уулу. Сообщалось, что он пошел на это из-за притеснений со стороны курсантов постарше.

Военный институт при Вооруженных силах Кыргызстана готовит специалистов для Министерства обороны, внутренних войск ГКНБ, пограничной службы, Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной службы исполнения наказаний. Ежегодно учебное заведение принимает 300 студентов.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org