Установлено, что в Оше сотрудник банка присвоил более 1 млн сомов

Выяснилось, что сотрудник одного из банков в Ошской области обманным путем присвоил себе 1 млн 289 тысяч сомов.





Выяснилось, что сотрудник одного из банков в Ошской области обманным путем присвоил себе 1 млн 289 тысяч сомов. Об этом сообщили из Государственного управления по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция).

Сообщается, что руководитель сберегательной кассы банка злоупотребил должностным положением, с 2016 года по июнь 2018 года незаконно пользовался деньгами, поступившими на депозит. Он втирался в доверие граждан и присваивал их деньги, а не перечислял в банк. Вкладчикам вручал поддельные договора и подтверждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 221 («Злоупотребление должностным положением сотрудниками коммерческих и иных организаций»), статье 116 («Мошенничество»). Ведутся разбирательства.

Факт мошенничества выявили сотрудники Узгенского и Кара-Кулджинского районных отделов Финполиции.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org