Установлено, что в Оше сотрудник банка присвоил более 1 млн сомов

Выяснилось, что сотрудник одного из банков в Ошской области обманным путем присвоил себе 1 млн 289 тысяч сомов.
Выяснилось, что сотрудник одного из банков в Ошской области обманным путем присвоил себе 1 млн 289 тысяч сомов. Об этом сообщили из Государственного управления по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция).
Сообщается, что руководитель сберегательной кассы банка злоупотребил должностным положением, с 2016 года по июнь 2018 года незаконно пользовался деньгами, поступившими на депозит. Он втирался в доверие граждан и присваивал их деньги, а не перечислял в банк. Вкладчикам вручал поддельные договора и подтверждения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 221 («Злоупотребление должностным положением сотрудниками коммерческих и иных организаций»), статье 116 («Мошенничество»). Ведутся разбирательства.
Факт мошенничества выявили сотрудники Узгенского и Кара-Кулджинского районных отделов Финполиции.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!