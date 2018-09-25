Футбол: сборная Кыргызстана сыграет товарищеский матч с Японией

В рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии-2019 Национальная cборная Кыргызстана по футболу сыграет против Японии. Об этом сообщает Федерация этого вида спорта.
В рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии-2019 Национальная cборная Кыргызстана по футболу сыграет против Японии. Об этом сообщает Федерация этого вида спорта.
По ее данным, матч состоится 20 ноября в городе Тойота (префектура Айти), на стадионе Toyota Stadium. «Точное время проведения игры будет дополнительно подтверждено Японской футбольной ассоциацией в ближайшее время. Kirin Challenge Cups – товарищеские матчи, которые проводятся на территории Японии при поддержке корпорации Kirin», - говорится в сообщении.
Азаттык
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