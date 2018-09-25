ГКНБ КР отказал в возбуждении дела по нескольким заявлениям о прослушивании разговоров

Заместитель директора Антикоррупционной службы ГКНБ Талантбек Кожонов на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции дал пояснения по поводу имевших место в последние несколько лет скандалов с прослушиванием разговоров.
Заместитель директора Антикоррупционной службы ГКНБ Талантбек Кожонов на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции дал пояснения по поводу имевших место в последние несколько лет скандалов с прослушиванием разговоров.
Кожонов отметил, что в последние годы были зарегистрированы случаи незаконного прослушивания. По его словам, был задержан гражданин, продававший в Интернете прослушивающие устройства, у него обнаружено 26 единиц технических средств. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения звукозаписывающей и скрытой видеокамеры в кабинетах глав таможен Оша и Баткена, но дело было приостановлено в связи с невозможностью установить виновных лиц.
Представитель ГКНБ добавил, что была проведена экспертиза диктофона, обнаруженного в кафе под столом, где сидели Исаев и Иманалиев. Звук не записывался, уголовное дело не возбуждено. Также было отказано в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения диктофона в кафе, где сидели правозащитники.
В 2016-2017 годы в Интернете публиковались аудио и видеозаписи разговоров политиков, сделанные скрытым путем. ГКНБ не подтверждал свою причастность к таким фактам.
В 2016 году правозащитница Азиза Абдирасулова обнаружила звукозаписывающее устройство в кафе, где находились она и ее коллеги, и обвинила в этом ГКНБ. Спецслужба отрицала свою причастность.
Позже глава Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов заявлял, что обнаружил диктофоны в двух разных помещениях, где он проводил встречи с политиками и журналистами. А в начале этого года в ресторане «Обама», где обедали экс-начальник ДПС Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев и предприниматель Мелис Карыбеков, был обнаружен диктофон.
Азаттык
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