Сферой образования будут руководить только до 65-летнего возраста

Контракты с руководителями образовательных учреждений будут прекращены после достижения ими возраста 65 лет.
Контракты с руководителями образовательных учреждений будут прекращены после достижения ими возраста 65 лет. Об этом было сказано 24 сентября на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
По словам заместителя министра образования и науки Надиры Жусупбековой, предлагаются поправки в Трудовой кодекс, согласно которым предусмотрено возрастное ограничение для руководителей образовательных учреждений на отметке 65 лет.
В ходе обсуждения часть депутатов заявили о недопустимости возрастной дискриминации в законопроекте, другие призвали не применять к инициативе односторонний подход.
Источник: maralfm.kg
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