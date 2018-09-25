Сферой образования будут руководить только до 65-летнего возраста

Контракты с руководителями образовательных учреждений будут прекращены после достижения ими возраста 65 лет.



Контракты с руководителями образовательных учреждений будут прекращены после достижения ими возраста 65 лет. Об этом было сказано 24 сентября на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

По словам заместителя министра образования и науки Надиры Жусупбековой, предлагаются поправки в Трудовой кодекс, согласно которым предусмотрено возрастное ограничение для руководителей образовательных учреждений на отметке 65 лет.

В ходе обсуждения часть депутатов заявили о недопустимости возрастной дискриминации в законопроекте, другие призвали не применять к инициативе односторонний подход.

Источник: maralfm.kg