Становится известно, кто стоит за теми, кто продавал детей

Задержаны 5 гинекологов по факту продажи детей, они взяты под стражу.
Задержаны 5 гинекологов по факту продажи детей, они взяты под стражу. Стало известно, что эти гинекологи работают в Бишкекском роддоме №4 и в больнице №18. Появились разговоры о том, что среди покровителей бизнеса по продаже детей могут быть не побоявшиеся Бога руководители, состоящие на государственной службе. Мы постараемся провести расследование по этому вопросу и в ближайшее время открыто сообщить имена соответствующих руководителей…
Источник: газета «Фабула пресс» №61 от 25.09.2018 / стр. 2
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