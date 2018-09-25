Становится известно, кто стоит за теми, кто продавал детей

Задержаны 5 гинекологов по факту продажи детей, они взяты под стражу.



Задержаны 5 гинекологов по факту продажи детей, они взяты под стражу. Стало известно, что эти гинекологи работают в Бишкекском роддоме №4 и в больнице №18. Появились разговоры о том, что среди покровителей бизнеса по продаже детей могут быть не побоявшиеся Бога руководители, состоящие на государственной службе. Мы постараемся провести расследование по этому вопросу и в ближайшее время открыто сообщить имена соответствующих руководителей…

Источник: газета «Фабула пресс» №61 от 25.09.2018 / стр. 2

