Солдат с ампутированными руками по-прежнему ждет обещанные Генштабом протезы

Солдат войсковой части № 30259 сухопутных войск Майлуу-Суу Руслан Сапарбаев пока не получил обещанные Генштабом Вооруженных сил Кыргызстана протезы.



Солдат войсковой части № 30259 сухопутных войск Майлуу-Суу Руслан Сапарбаев пока не получил обещанные Генштабом Вооруженных сил Кыргызстана протезы. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, сотрудники ведомства перечислили однодневную зарплату — всего 80 тысяч сомов. «Но это мизер. Больше никаких средств семья военнослужащего не получила. Мы обратились к депутатам, президенту и Розе Отунбаевой с просьбой оказать содействие. Руслан Сапарбаев — единственный кормилец в семье. А так как у него ампутированы обе руки, он не может работать, полностью недееспособен. Протезы нужны», — отметила Азиза Абдирасулова.

Военачальники заверяют, что протезы заказаны.

Девятнадцатого августа солдата войсковой части № 30295 в городе Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током, после ему ампутировали обе руки.

По версии руководства Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Руслан Сапарбаев во время несения наряда сам проник на подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/97008/

