Советник министра экономики КР вместо семинаров в Корее делала операцию на веки?

Об этом депутату Жогорку Кенеша рассказали рядовые сотрудники ведомства
После инцидента в Сеуле, где замминистра труда и соцразвития Зууракан Каденова была снята с рейса из-за пьяного дебоша на борту самолета, депутаты и общественность заинтересовались «путешествиями» чиновников.
Продолжая обсуждение данной темы, сегодня депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева сообщила в своем Twitter-аккаунте о том, что советник министра экономики использовала командировку в личных целях.
«Поступает очень много писем по поездкам. На меня вышли обычные сотрудники проекта КОИКА, по которой была поездка экс-министра соцразвития. Они жалуются, что советник на общественных началах Минэконом Айнура Жакыпова 10 дней не посещала семинар и делала себе операцию (на веки)», - написала Касымалиева.
Зулайка Эркимбаева
Источник - vesti.kg
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