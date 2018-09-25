Советник министра экономики КР вместо семинаров в Корее делала операцию на веки?

Об этом депутату Жогорку Кенеша рассказали рядовые сотрудники ведомства

После инцидента в Сеуле, где замминистра труда и соцразвития Зууракан Каденова была снята с рейса из-за пьяного дебоша на борту самолета, депутаты и общественность заинтересовались «путешествиями» чиновников.

Продолжая обсуждение данной темы, сегодня депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева сообщила в своем Twitter-аккаунте о том, что советник министра экономики использовала командировку в личных целях.

«Поступает очень много писем по поездкам. На меня вышли обычные сотрудники проекта КОИКА, по которой была поездка экс-министра соцразвития. Они жалуются, что советник на общественных началах Минэконом Айнура Жакыпова 10 дней не посещала семинар и делала себе операцию (на веки)», - написала Касымалиева.

Зулайка Эркимбаева

Источник - vesti.kg