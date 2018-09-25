Супруга Сапара Исакова о муже, детях, продаже жилья и поддержке Атамбаева

Супруга бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова Малика Арстанбекова рассказала 24.kg о свиданиях с ним, его самочувствии и просьбах.





Супруга бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова Малика Арстанбекова рассказала 24.kg о свиданиях с ним, его самочувствии и просьбах.

Она призналась, что самым сложным было объяснить четырем дочерям, где находится отец.



— Малика, в каком настроении Сапар Джумакадырович? Как его самочувствие?

— Он держится, не унывает и никогда не расскажет, если его что-то беспокоит. Да, должна признать, в стрессовой ситуации у него обострились хронические заболевания. Я передаю ему витамины, лекарства для профилактики простуды. Есть небольшие проблемки, но он не хочет о них говорить. Госпитализация Сапару не нужна.

— Жалуется ли Сапар Исаков на условия содержания в камере?

— У него нет никаких жалоб на содержание. На наших встречах мы говорим о детях, о семейном. Я передаю ему новые книги. Он просит, чтобы я их тоже читала, потом обсуждаем.

В еде он непривередлив. Я передаю молочные продукты, овощи, фрукты.

— Кто его сокамерники?

— Они сидят втроем. Кто они, я не знаю. У нас не хватает времени. Двухчасовое свидание уходит на то, чтобы я рассказала о детях. Младшей дочери скоро годик. Сапар интересуется, чему она научилась. Он, конечно, переживает, что малышка может его подзабыть. Я верю, что не забудет. Достаю фотографии папы, и самая младшая улыбаясь показывает пальцем: «Ата».



— Как вы объяснили дочерям, где отец? Виделись ли они после задержания?

— Мы договорились, что девочек приводить я не буду. И он не хочет их травмировать. Старшая дочь (ей 16 лет) все знает, младшим приходится говорить, что папа в командировке.

Я постоянно веду беседы со старшей дочерью, слежу за ее психоэмоциональным состоянием. Объясняю позицию папы, обстановку в стране, в мире, как нужно реагировать. С ней у нас хороший контакт. Переживания она держит внутри. Она резко повзрослела, помогает мне с младшими. Мы максимально ограничили доступ к информации — не покупаем газеты, контролируем телепрограммы, новости не включаем, чтобы девчонки где-то что-то не услышали.

— Не возникает у дочери из-за ареста отца конфликтов со сверстниками?

— Она не жаловалась. Я узнавала, как отреагировали ее друзья. У нее хороший круг общения, подруги ее поддерживают. Ни разу не слышала, чтобы дочь жаловалась, что кто-то пошутил на эту тему.



С другой стороны, она всегда была очень скромной и не хвасталась отцом. Только определенные люди знают, чья она дочь.

— Правда, что вам пришлось продать квартиру?

— Да, мы ее продали. Потом понадобились деньги на оплату юристов и содержание детей. Надеюсь, мы купим жилье. А пока живем в квартире моих родителей.

— Выходит, тех миллионов, в получении которых Сапара Исакова обвиняют, нет?

— Это просто смешно! Когда я об этом слышу, сильно переживаю. Это оскорбление. Мы практически не обсуждали его работу. Он всегда говорил, что устал и хочет отдохнуть. Я всегда в муже уверена.



— Бытовые расходы пришлось сократить?

— Уровень жизни у нас всегда был обычный. Излишеств у детей не было. Кружки и дополнительные занятия оставили. Они важны для развития детей.



Когда мы переехали в резиденцию, дети знали, что это временно и однажды придется съехать. После отставки объяснила, что папа больше не работает. Дети мобильные, не капризные, реагируют спокойно.

— Верите ли вы в справедливость судебного решения?



— Я верю в невиновность мужа. Но в свете того, что происходило в последнее время, немного настораживает и вгоняет в состояние, когда хочешь верить в справедливость, но сомневаешься. Все равно я надеюсь, что будет объективный суд.

Все поездки Сапара Исакова были исключительно официальными. О многих его предстоящих командировках я узнавала из новостей. Он сильно уставал. Вечерами максимум я подавала ужин и никогда не расспрашивала. Он на Иссык-Куль даже не мог поехать. С 2007 года он не брал отпуск.

— Жалеет ли Сапар Исаков, что так работал?

-Нет, он сказал, что ни о чем не жалеет. Он искренне работал, у него было огромное желание поменять систему, улучшить страну. Единственное, о чем он жалеет, что не видел, как растут дети, и не смог уделить им должного внимания.



— Есть ли у Сапара Джумакадыровича контакт с лидером СДПК Алмазбеком Атамбаевым?

— Встреч с ним не было. По правилам СИЗО ГКНБ свидания разрешаются только близким родственникам. У меня с Алмазбеком Атамбаевым связь есть. Он поддерживает и помогает нам. Не скажу, что мы дружим. Просто он морально меня поддержал в те дни, когда Сапара закрыли. Когда человек говорит: «Я уверен, что он чист», это придает мне сил. Я очень благодарна Алмазбеку Шаршеновичу за такую поддержку.



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