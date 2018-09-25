Можно ли ждать хорошего от «Жубарымбека», отказавшегося от отца?

Вчера председателем Бишкекского городского кенеша избран 29-летний Жаныбек Абиров





Вчера председателем Бишкекского городского кенеша избран 29-летний Жаныбек Абиров. Он оказался сыном Болота Абирова – основателя поставляющей уголь на Бишкекскую ТЭЦ компании «Рассвет Компани» (оптовая продажа угля), CIM KG PROPERTIES (управление недвижимым имуществом) и поставляющей горюче-смазочные материалы компании «Бока». До этого он говорил журналистам радио «Азаттык»: «Болот не отец мне, я не знаком с этим человеком». Сейчас идут шумные разговоры о его отказе от своего отца, подвергся обсуждению общественности. Только после своего избрания председателем отказавшийся от отца герой признался журналистам, что Болот Абиров его отец. Сделает ли кыргызам хорошее тип, переступивший через отца ради должности? Это большая проблема.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №34 от 21.09.2018/стр.5, gezitter. org