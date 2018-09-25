Положение «Чабреца» плохое, или агрофирма, проевшая труды рабочих

У кыргызов есть выражение «пока не обсохнет трудовой пот». Это подразумевает выплату зарплаты потрудившемуся человеку без опозданий. В редакцию с жалобами обратились бывшие сотрудники фирмы.



У кыргызов есть выражение «пока не обсохнет трудовой пот». Это подразумевает выплату зарплаты потрудившемуся человеку без опозданий. В редакцию с жалобами обратились бывшие сотрудники фирмы.

С их слов, они не могут получить с компании «Чабрец» зарплаты за отработанные май и июнь месяцы. Поскольку сотрудники уволились с работы, и хотя наступила осень, но заработанные еще весной зарплаты руководитель указанной фирмы под разными предлогами задерживает. Одна из отговорок – текущее неважное финансовое положение агрофирмы. Вместо выплаты зарплат рабочих вынуждали брать давно просроченную продукцию. Наверняка огромная агрофирма не разбогатела волшебно от проедания труда двух простых сотрудников. Напротив, если б такая большая компания своевременно выдала нестоящие копейки заработавшим их людям, то сделала бы большое благое дело?! Сотрудники обращались с заявлением в прокуратуру, ГСБЭП, Институт омбудсмена и др. соответствующие органы. Кроме того, в народе ходят перешептывания о качестве продукции указанной компании. Почему она молчит?

Источник: газета «De факто» №33 от 21.09.2018/стр.5, gezitter. org