Положение «Чабреца» плохое, или агрофирма, проевшая труды рабочих

У кыргызов есть выражение «пока не обсохнет трудовой пот». Это подразумевает выплату зарплаты потрудившемуся человеку без опозданий. В редакцию с жалобами обратились бывшие сотрудники фирмы.
У кыргызов есть выражение «пока не обсохнет трудовой пот». Это подразумевает выплату зарплаты потрудившемуся человеку без опозданий. В редакцию с жалобами обратились бывшие сотрудники фирмы.
С их слов, они не могут получить с компании «Чабрец» зарплаты за отработанные май и июнь месяцы. Поскольку сотрудники уволились с работы, и хотя наступила осень, но заработанные еще весной зарплаты руководитель указанной фирмы под разными предлогами задерживает. Одна из отговорок – текущее неважное финансовое положение агрофирмы. Вместо выплаты зарплат рабочих вынуждали брать давно просроченную продукцию. Наверняка огромная агрофирма не разбогатела волшебно от проедания труда двух простых сотрудников. Напротив, если б такая большая компания своевременно выдала нестоящие копейки заработавшим их людям, то сделала бы большое благое дело?! Сотрудники обращались с заявлением в прокуратуру, ГСБЭП, Институт омбудсмена и др. соответствующие органы. Кроме того, в народе ходят перешептывания о качестве продукции указанной компании. Почему она молчит?
Источник: газета «De факто» №33 от 21.09.2018/стр.5, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!