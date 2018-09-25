После встречи МИД поинтересовалось нашим положением

На встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым мы не успели озвучить все проблемы, но основные были затронуты.





На встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым мы не успели озвучить все проблемы, но основные были затронуты. Сегодня у нас поднялось настроение, так как позвонили из Министерства иностранных дел, сказали: «Приходите, поговорим, постараемся помочь». Нами заинтересовались дипломатический корпус и ГКНБ. Поэтому я осталась довольна тем, что донесла на встрече проблемы предпринимателей… Китайская сторона не выдает визу тем, кто возит оттуда товары и сырье. В то же время китайские бизнесмены возят к нам товары без каких-либо препятствий. Их предприниматели богатеют и открывают у нас кафе, рестораны. Нет честной конкуренции. Испытывают трудности кыргызские предприниматели, взявшие в банках кредиты. Кто подумает о судьбе более 200 тысяч предпринимателей, которые торгуют на рынках «Дордой», «Мадина», «Кара-Суу»? Кроме того, китайское правительство дает налоговые льготы предпринимателям, которые вывозят товары для сбыта за пределы Китая. Поэтому их товары поступают к нам по низкой цене. Простой народ считает, что цены у нас будут низкими, если из Китая будут поступать товары в большом объеме. Например, на дальнем востоке в России китайцы вытеснили российские товары, завозили дешевые товары. Местным предпринимателям пришлось уйти работать в другую страну. Тогда китайские предприниматели стали монополистами на рынке и подняли цены на дешевые товары. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы простой народ обманулся.

Дамира Долоталиева, председатель профсоюза торгово-базарного комплекса «Дордой»

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №72 от 21.09.2018 / стр. 4, gezitter. org