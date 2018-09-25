Акылбек (Карыбек) Саралаев осточертел народу

Продолжаются длинные разговоры о деятельности мэра города Чолпон-Аты Акылбеке (Карыбеке) Саралаеве.
Продолжаются длинные разговоры о деятельности мэра города Чолпон-Аты Акылбеке (Карыбеке) Саралаеве. Горожанам окончательно надоело, что этот человек смотрит на работу безразлично, ни с кем не считается из-за своего грубого поведения и заносчивости. На прошлогоднем областном собрании народ выражал недовольство в смысле: «Городской властью управляют «черные», обращаемся со своими вопросами и требованиями, не решает, спросишь о причинах - ругает и выгоняет». Такое явление продолжается и сегодня. Депутаты городского кенеша тоже несколько раз выдавали предостережение, но тот человек отмахнулся. По вине подобных купцов значимость правящей власти окончательно сошла на нет. Правительству нельзя не принимать мер. Мы дадим еще дополнительную информацию о допущенных в работе недостатках, незаконных делах. Да-а, кстати, нам есть что сказать и о главе Иссык-Кульской районной администрации.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №34 от 21.09.2018/стр.4, gezitter. org
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