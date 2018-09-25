Абдывахап Нурбаев, депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК: «Ситуация в сфере здравоохранения тяжелая, работа министра оставляет желать лучшего»

Я считаю, что виноват руководитель, если не может наладить ситуацию.



- Господин Абдывахап, на недавнем заседании парламента вы поставили ребром вопросы перед кандидатом в председатели Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмилем Осмонбетовым… Верите ли вы в то, что он справится с работой, управляя упомянутым комитетом?

- Честно говоря, я раньше не был знаком с Эмилем Осмонбетовым. Плохо его знаю. Поэтому мне пришлось задавать вопросы этому человеку. Большинство депутатов его поддержали, он был избран. Время покажет, как он будет работать.

- В этой сфере сменилось немало руководителей. Но работа идет неважно, во многих случаях не могут найти общий язык внешние инвесторы и местное население. Как можно урегулировать ситуацию?

- Я считаю, что виноват руководитель, если не может наладить ситуацию. Руководитель должен найти общий язык между народом и инвестором. Поэтому ситуация наладится, если руководитель будет работать.

- В народе все больше людей недовольных работой нынешнего правительства. Как вы оцениваете работу правительства?

- Правительство вроде бы старается. Но недостатков много. В некоторых министерствах работа стоит. Например, в Министерстве здравоохранения. Говорят, в сфере медицины положение тяжелое. Думаю, нужно рассмотреть вопрос, касающийся начальства.

- Появились разговоры о том, что лидер СДПК Иса Омуркулов уйдет с поста. Есть ли доля правды?

- Я не располагаю подобной информацией. В противном случае открыто бы сказал.

Источник: газета «Фабула пресс» №60 от 21.09.2018 / стр. 5, gezitter. org