"Эйр Астана" расследует инцидент в самолете с участием Зууракан Каденовой

Как написал 24 сентября сайт Tengrinews.kz, компания "Эйр Астана" расследует подробности инцидента в самолёте с участием Зууракан Каденовой.



Как написал 24 сентября сайт Tengrinews.kz, компания "Эйр Астана" расследует подробности инцидента в самолёте с участием Зууракан Каденовой. Согласно информации, бортпроводники разъяснили, по какой причине Зууракан Каденова была снята с рейса.

"Бортпроводники рейса KC 910 по маршруту Сеул - Алматы во время подготовки самолета к вылету обратили внимание, что пассажир бизнес-класса Зууракан Каденова не реагирует на вопросы, а ее физическое состояние не позволяет ей совершить перелет. В целях безопасности полета, а также ввиду риска дальнейшего ухудшения самочувствия пассажира было принято решение отказать ей в перевозке", - сообщили из компании.

Как заявляет "Эйр Астана", "Каденова отказалась самостоятельно покинуть борт, поэтому экипаж был вынужден провести высадку всех пассажиров и повторный досмотр. "В результате инцидента рейс был задержан на 1 час 47 минут. Зууракан Каденова вылетела на следующий день рейсом КС 960. В настоящий момент авиакомпанией проводится внутреннее расследование для выяснения деталей инцидента", - отмечается в сообщении.

Когда портал SUPER.KG обратился по произошедшему в "Эйр Астана", там информировали, что Зууракан Каденова на момент снятия с рейса была в состоянии алкогольного опьянения.

"Пассажирка, действительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Если поведение пассажира угрожает безопасности полета, то экипаж самолета принимает решение снять данного пассажира", - говорится в информации, предоставленной компанией.

22 сентября поступила новость о том, что заместитель министра труда и социального развития Зууракан Каденова в нетрезвом состоянии устроила скандал в салоне самолёта, следующего по маршруту Сеул-Алматы. По ее вине другие пассажиры были выведены из самолёта, рейс опоздал на 2 часа. Эту информацию подтвердило и посольство Кыргызстана в Южной Корее. В этот же день глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Каденовой от занимаемой должности.

Однако сегодня Зууракан Каденова заявила SUPER.KG, что распространённая о ее нетрезвом состоянии информация является ложной.

Источник: super.kg, gezitter. org