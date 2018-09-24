Все школы Кыргызстана намерены до конца учебного года подключить к Интернету

Также с текущего года учителям предоставлена возможность проходить повышение квалификации и переподготовку онлайн», - говорится в сообщении.
Министерство образования и науки КР работает над 100-процентным подключением школ к Интернету. Об этом сообщают в самом ведомстве.
По его данным, в настоящее время подключение школ ко Всемирной паутине составляет 67%.
Ожидается, что оставшиеся 693 школы получат доступ к Интернету до конца учебного года.
«С сентября текущего года учителя и школьники Кыргызстана впервые получили в качестве дополнительного образовательного ресурса два мультимедийных комплекса. Также с текущего года учителям предоставлена возможность проходить повышение квалификации и переподготовку онлайн», - говорится в сообщении.
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