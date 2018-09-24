Казахстан планирует упростить выдачу виз для десятков стран

В апреле текущего года казахстанские власти объявили, что граждане Индии и Китая с могут в течение 72 часов находиться в Казахстане без визы, если они путешествуют транзитом в третьи страны казахстанскими авиакомпаниями.

Власти Казахстана планируют ввести электронную систему выдачи виз для граждан десятков стран.

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, слова которого приводят местные новостные агентства, сообщил сегодня во время правительственного часа в мажилисе парламента в Астане, что запуск системы планируется в пилотном режиме до конца года аэропортах Астаны и Алматы. По его словам, нововведение «значительно» облегчит процесс получения виз для граждан 128 стран, в том числе Ирана, Индии, Китая и стран Персидского залива.

По его словам, в настоящее время граждане более 60 государств имеют право безвизового въезда в Казахстан в туристских и иных целях.

В апреле текущего года казахстанские власти объявили, что граждане Индии и Китая с могут в течение 72 часов находиться в Казахстане без визы, если они путешествуют транзитом в третьи страны казахстанскими авиакомпаниями.