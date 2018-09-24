В Таджикистане пассажиры отказываются от услуг отечественных авиакомпаний

Председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддин Каршибоев уже год как отказался от услуг отечественных авиакомпаний. Причина – дороговизна билетов и обслуживание, которое оставляет желать лучшего.

Председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддин Каршибоев уже год как отказался от услуг отечественных авиакомпаний. Причина – дороговизна билетов и обслуживание, которое оставляет желать лучшего.

«Последний год я часто летаю через Ташкент. Из узбекской столицы можно вылететь в Европу в полтора раза дешевле. Даже по сравнению с «Турецкими авиалиниями» выходит дешевле», - говорит собеседник.

В душанбинских авиакассах раньше было не протолкнуться. Сейчас сюда заходит редкий клиент. Многие пассажиры смекнули, где дешевле и покупают билеты российских и других зарубежных авиакомпаний.

«У нас цены заоблачные, а качество самолетов не очень. Уровень обслуживания не соответствует ценам, даже не сравнить с «Эйр Астана» или «Туркиш Эйр», - говорит Фарахноз Хакимова, жительница Душанбе.

И действительно из-за невысокого спроса многие авиакассы сократили до 70% продажу авиабилетов отечественных компаний. «По подсчетам, авиабилеты в Ташкенте выходят на 50-60% дешевле. Даже если доехать до туда на такси или автобусе, получается в два раза дешевле. Поэтому билеты на местные авиакомпании сейчас не пользуются спросом», - сказал сотрудник одной из столичных авиакасс Рухулло Саидов.

Тем временем местные авиакомпании связывают дороговизну билетов с высокой ценой на топливо. Основные пассажиры – трудовые мигранты – вынуждены соглашаться на транзит и лететь до пункта назначения с пересадкой, лишь бы цены не били по карману.