По инициативе депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева открылся музей в Кеминском районе

Также музей даст возможность молодому поколения хранить и чтить традиции предков, знать историю и культуру. Музей открылся в средней школе имени Аалы Токомбаева в селе Каинды Кеминского района.
В селе Каинды Кеминского района состоялось открытие музея по инициативе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Каныбека Иманалиева. В селе Каинды родились и выросли видные люди из разных сфер: это такие известные писатели как Аалы Токомбаев, Ысак Шайбеков, академики Мурзабек Иманалиев, Санжарбек Данияров, десятки кандидатов и докторов наук, артисты и известные люди. К сожалению, последующие поколения не всегда знают об истории села и известных личностях-выходцев села Каинды.
Как отмечает инициатор создания музея К.Иманалиев, целью мероприятия является укрепление связи между старшим и подрастающим поколениями, воспитание патриотизма у молодежи, почитание памяти умерших. Также музей даст возможность молодому поколения хранить и чтить традиции предков, знать историю и культуру. Музей открылся в средней школе имени Аалы Токомбаева в селе Каинды Кеминского района.
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