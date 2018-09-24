По инициативе депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева открылся музей в Кеминском районе

Также музей даст возможность молодому поколения хранить и чтить традиции предков, знать историю и культуру. Музей открылся в средней школе имени Аалы Токомбаева в селе Каинды Кеминского района.

В селе Каинды Кеминского района состоялось открытие музея по инициативе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Каныбека Иманалиева. В селе Каинды родились и выросли видные люди из разных сфер: это такие известные писатели как Аалы Токомбаев, Ысак Шайбеков, академики Мурзабек Иманалиев, Санжарбек Данияров, десятки кандидатов и докторов наук, артисты и известные люди. К сожалению, последующие поколения не всегда знают об истории села и известных личностях-выходцев села Каинды.

Как отмечает инициатор создания музея К.Иманалиев, целью мероприятия является укрепление связи между старшим и подрастающим поколениями, воспитание патриотизма у молодежи, почитание памяти умерших. Также музей даст возможность молодому поколения хранить и чтить традиции предков, знать историю и культуру. Музей открылся в средней школе имени Аалы Токомбаева в селе Каинды Кеминского района.