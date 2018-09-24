Состоялись торжественные мероприятия в честь 150 летия города Нарын

Депутат Чыныбай Турсунбеков обозначил необходимость решения ряда социально-экономических проблем для успешного развития города Нарын. В частности, здания некоторых школ находятся в аварийном состоянии.

21-22 сентября с участием Премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева прошли торжественные мероприятия, посвященные 150-летию города Нарын. Депутаты Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, Камчыбек Жолдошбаев, Алмазбек Баатырбеков, Алмас Акматов, Жыргалбек Турускулов, Алтынбек Жунус уулу, принявшие участие в праздновании события, выступили с поздравительной речью и оказали материальную помощь.

Ровно полтора века назад на месте нынешнего города Нарын находилась небольшая казахско-русская военная крепость, вокруг которой поселились торговцы. Со временем этот город стал удобным пунктом для остановки караванов, что говорит о большой роли города.

Депутат Чыныбай Турсунбеков обозначил необходимость решения ряда социально-экономических проблем для успешного развития города Нарын. В частности, здания некоторых школ находятся в аварийном состоянии. Это школы в селах Кенеш, Ак Талаа, Ак-Коргон и др.

За последние годы проводится ремонт дорог, освещаются улицы, проводятся работы по озеленению и благоустройству. В честь праздника для Нарынчан и гостей была организована большая развлекательная программа: состоялся праздничный концерт на центральной площади, выступили танцоры на городском стадионе. На следующий день прошли конноспортивные игры.