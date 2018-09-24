Чиновники отбирают дом в центре Бишкека. По документам он «сгорел»

При этом заинтересованные в освобождении площади лица и прокурор внезапно оказались родственниками.



При этом заинтересованные в освобождении площади лица и прокурор внезапно оказались родственниками. Люди просят Сооронбая Жээнбекова о помощи

На рейдерский захват дома в центре Бишкека жалуются его жители. По документам мэрии здание полностью сгорело в 2013 году, однако на деле сгорели лишь некоторые деревянные элементы строения. Более того - дом уже почти полностью восстановили. Об этом Vesti.kg рассказала одна из жительниц дома, Жаркын Казакбаева.

В 40-х годах прошлого века недвижимость от Министерства лесного хозяйства Киргизской ССР получил его работник Разак Консеров. Более 70 лет семья Консеровых проживает по адресу улица Тоголока Молдо 28.

В октябре 2013 года в здании вспыхнул пожар, и, по версии Бишкекглавархитектуры и УМС мэрии Бишкека, уничтожил дотла строение под литерой В. На основании этого там разработали проект придомового земельного участка (ПЗУ) площадью 1804 квадратных метров для владельцев строений А и Г.

Однако жильцы оказались категорически с этим не согласны. Да и фотографии говорят об обратном – подпорченное огнем здание совершенно не напоминает не подлежащие восстановлению руины.





«Проект ПЗУ подготовлен и оформлен должностными лицами мэрии Бишкека, Бишкекглавархитектуры и УМС мэрии Бишкека явно незаконно, в нарушение требований действующего законодательства, для удовлетворения корыстных интересов некоторых собственников вышеуказанных строений, но прежде всего – некоторых руководителей ОсОО «Газпром Нефть Азия» (учредитель, первый руководитель Болот Абилдаев), которое является правообладателем автозаправочной станции (АЗС) №36, расположенной на муниципальном земельном участке мерой 0,17 га», - заявляют они.

Кстати, в феврале 2014 года в Управлении Госэкотехинспекции по Бишкеку, Сокулукскому и Аламудунскому районам от ОсОО «Газпром нефть Азия» потребовали снести заправку, составив акт по факту незаконной эксплуатации АЗС №36. Причиной стали грубые нарушения градостроительных норм и ограничений, отсутствие санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов между АЗС и прилегающими 9 жилыми и нежилыми строениями.

Но, по словам Жаркын Казакбаевой, «Газпром Нефть Азия» выполнять предписание отказывается. Госэкотехинспекция почему-то бездействует.

Возвращаясь к «сгоревшему» корпусу В: жильцы подали иск в Межрайонный суд Бишкека и Первомайский районный суд. 14 марта 2014 года прокуратура Первомайского района возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии Бишкека, Бишкекглавархитектуры, УМС мэрии и БГУЗРПНИ. Но в суд материалы почему-то передали лишь 4 года спустя – в феврале 2018 года.

«Суды все еще идут, дело несколько раз приостанавливали, - сетует Казакбаева. – Владельцы зданий под литерами Г, Д и Е подали встречные иски в отношении нас, они настаивают, что мы не имеем права восстанавливать наш семейный дом. Более того, суд признал потерпевшими не нас, а наших оппонентов – УМС мэрии Бишкека».

Стоит отметить, что строения под литерами Г, Д и Е снесли по распоряжению фрунзенского горисполкома еще в 1986 году – в соответствии с Генпланом города и ПДП там собирались построить детский сад. Однако с развалом Советского Союза до строительства дело так и не дошло.

Ставший муниципальным участок мэрия несколько раз передавала в аренду различным частным фирмам. Данному объекту недвижимости придали новый почтовый адрес - город Бишкек, Тоголок Молдо, дом 28/1.

Строение В все это время находился на своем месте, там продолжали жить и работать люди – даже сегодня в здании действует офис и кафе.

Казакбаевы обратились в Государственную регистрационную службу, где им подтвердили, что здание под литерой В – самостоятельное, и может быть зарегистрировано отдельно от снесенных и новопостроенных объектов по адресу Тоголок Молдо 28/1. Однако в бишкекском отделении ГРС это сделать отказываются.

Недавно – новый сюрприз: судья заявила Казакбаевым, что их заявление исчезло из материалов уголовного дела.

Тогда они обратились за помощью в Аппарат президента КР. Однако заместитель заведующего отделом судебной реформы и законности Максат Саякбаев лишь порекомендовал обратиться в суд, Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР или в Генеральную прокуратуру.

Совсем иначе он встретил собственников строения под литерой А И. Плехунову и М. Бейсенова – он перенаправил их обращение напрямую к председателю Первомайского районного суда Бишкека Айнур Сатаровой, сопроводив его кипой документов и просьбой «обеспечить всестороннее, объективное и законное рассмотрение гражданского дела, о результатах рассмотрения которого уведомить авторов обращения и информировать Аппарат президента в установленные законом сроки».

Возможно, этот и прочие странные моменты в деле о «сгоревшем» доме Консерова и его внуков Казакбаевых не покажутся таковыми, если обратить внимание на некоторые факты, которые удалось добыть Жаркын Киргизбаевне:

- Исполнитель вышеуказанного ответа Максата Саякбаева, сотрудник отдела Эркин Искаков – собственник квартиры 10 в доме 28 литера А;

- Первый руководитель ОсОО «Газпром Кыргызстан» и первый руководитель единственного учредителя ОсОО «Газпром нефть Азия» и АО «Газпром Нефть» - один и тот же человек, Болот Абилдаев;

- Заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» - Сабырбек Акимбаев;

- Начальник Управления по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры, экс-прокурор первомайского района Бишкека Гульнара Акимбаева – родная сестра Сабырбека Акимбаева;

- Зампредседателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда - Феруза Джамашева, супруга Сабырбека Акимбаева.

«Эти обстоятельства свидетельствуют о признаках коррупционного сговора между высокопоставленными чиновниками и сотрудниками аппарата президента, Генеральной прокуратуры, Верховного суда и владельца АЗС №36 ОсОО «Газпром Кыргызстан», - считает Казакбаева. - Мотивом для коррупционного сговора из является рейдерский захват вышеуказанного земельного участка площадью 3 тыс. 500 квадратных метров, находящийся под капитальными строениями дома 28 (28/1) с литерами А, В, Г, Д, Е по улице Тоголока Молдо. Согласно информации бишкекских риелторов, рыночная стоимость единого земельного участка в «золотом квадрате» общей площадью 3 тыс. 500 квадратных метров, достигает более 3,5 млн долларов».

Женщина просит президента Сооронбая Жээнбекова дать оценку неправомерным действиям заместителя заведующего отделом судебной реформы и законности Аппарата президента Максата Саякбаева и эксперта отдела Эркина Искакова.

Кроме того, она настаивает на тщательной проверке компетентными органами всех материалов по письменным обращениям Сергач Консеровой, Сакена Казакбаева и Жаркын Казакбаевой в госорганы с выяснением роли коррупционных служебных связей «семьи джамашевых-акимбаевых».

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Source: https://vesti.kg/obshchestvo/item/54942-chinovniki-otbirayut-dom-v-tsentre-bishkeke-po-dokumentam-on-sgorel.html