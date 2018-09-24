В Кыргызстане появится больше учебников со шрифтом Брайля

Проводится конкурс на закупку учебников по 123 наименованиям для специализированных школ-интернатов
В прошлом году Министерством образования и науки было издано 51 наименование учебников и учебных пособий со шрифтом Брайля и 34 наименования учебников с крупным шрифтом для учащихся 1-11 классов специализированных школ для слепых и слабовидящих детей по разным предметам.
В текущем году были изданы учебники по пяти наименованиям со шрифтом Брайля для специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей Бишкека и Оша на сумму 2,6 млн. сомов.
В настоящее время проводится конкурс на закупку учебников и учебных пособий по 123 наименованиям для специализированных школ-интернатов для слабослышащих, позднооглохших и глухих детей Бишкека.
Кроме того, по решению Комитета по бюджету и финансам ЖК из республиканского бюджета выделено 5 млн. сомов на приобретение специального аудио-звукового оборудования для глухих детей. Оборудование будет приобретено для Кара-Суйской школы-интерната для глухих детей Ошской области и Республиканской специализированной школы-интерната для глухих детей Бишкека.
Пресс-служба МОиН КР
Source: https://vesti.kg
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