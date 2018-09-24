Игры кочевников. Организаторы задолжали перевозчику 804 тысячи сомов

Департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма КР не заплатил перевозчику еще 804 тысячи сомов.
Департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма КР не заплатил перевозчику еще 804 тысячи сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.
На трансфер для сотрудников прессы, освещавшей III Всемирные игры кочевников, было заложено 5,4 миллиона сомов. Договор на 3,8 миллиона сомов заключен с ОсОО «ААА — Транс».
Напомним, организаторы Игр также не полностью рассчитались за аренду гостиницы для журналистов и автомобилей для VIP-гостей.
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