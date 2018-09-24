Афганка Зарлашт Сармаст о том, что напомнило о доме и разочаровало в Бишкеке

Зарлашт Сармаст из Афганистана уже три года живет в Бишкеке. Девушка приехала, чтобы продолжить учебу в Американском университете в Центральной Азии. Студентка изучает международную и сравнительную политику и работает стажером в международной организации.
Зарлашт Сармаст из Афганистана уже три года живет в Бишкеке. Девушка приехала, чтобы продолжить учебу в Американском университете в Центральной Азии. Студентка изучает международную и сравнительную политику и работает стажером в международной организации.
— Что вас удивляет в Бишкеке?
— Честно говоря, до приезда в Кыргызстан я знала о вашей стране очень мало. Больше всего меня удивила социальная жизнь. Думала, будет трудно познакомиться с новыми людьми и обрести друзей. Оказалось, что кыргызстанцы дружелюбны и общительны. Бишкек — очень маленький город, и это здорово. Вы обязательно встретитесь с друзьями, гуляя. У меня такое ощущение, что всю жизнь прожила здесь. Это приятно.
Скучаю по своей семье и быту дома. В Бишкеке у меня совсем другая жизнь. Никогда не знаешь, как пройдет день, и не замечаешь, как летит время. Иногда смотрю на часы и с удивлением понимаю, что уже вечер.
— А есть то, что напоминает о родине?
— Некоторые кыргызские блюда очень похожи на афганские: плов, манты, лагман. Всякий раз, когда я ем их, вспоминаю еду, приготовленную моей мамой.
— У вас есть любимое место в Бишкеке?
— Мой университет (Американский университет в Центральной Азии). Он расположен прямо напротив красивых зеленых холмов. Вид из окон аудиторий захватывает. И, конечно, нравится расположение моей квартиры. Так как я живу в центре, все супермаркеты, торговые центры, магазины и рестораны находятся совсем рядом, а по улицам гуляет много людей. Это замечательно.
— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?
— Я люблю лагман. Это очень вкусное и быстрое в приготовлении блюдо. В нем есть все необходимые питательные вещества, это полноценный прием пищи и, самое главное, просто вкуснятина. Любимое место, где я ем это блюдо, — крошечное кафе быстрого питания. Там лагман невероятно вкусный, я даже не могу передать словами, иногда я съедаю две большие порции.
Я ничего не боюсь пробовать в Кыргызстане, потому что все, что я ела до сих пор, было очень вкусным.
— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?
— Большинство людей в Бишкеке дружелюбны и милы, и это одна из причин, по которой мне нравится жить тут. Но я дважды теряла кошелек. Его вытащили из моей сумки, и это действительно меня расстроило.
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