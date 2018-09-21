ФУГИ покрывает Бектурганова на посту обанкротившейся «Эйр Кыргызстан»?

Первый вице-премьер Кубатбек Боронов еще в мае замечал, что компания не признана банкротом только де юре

О банкротстве «Эйр Кыргызстан» речь идет давно. Несколько дней назад на заседании депутат Таабалды Тиллаев («Республика – Ата Журт») задался вопросом: почему это произошло?

Присутствующему на заседании парламента директору авиакомпании Жолдошбеку Бектурганову пришлось признаться: самолетов нет, как и денег на их покупку и даже ремонт.

«Мы в черном списке, - сказал он. - Европейские компании не выдают в лизинг по двум причинам: не ратифицировали Кейптаунскую конвенцию, ну и соответственно пресловутый черный список. От компании просят банковскую гарантию, а ее не могут дать. Один самолет компании летает, а у другого ресурсы закончились и его нужно отремонтировать, на что нет денег».

По данным Национального статистического комитета, «Эйр Кыргызстан» не входит даже в первую сотню в рейтинге кыргызстанских компаний по итогам производственной и финансовой деятельности за 2017 год. Три частные компании вошли в топ, а «Эйр Кыргызстан» - нет.

Одно время в правительстве поднимали вопрос о продаже компании иностранным предпринимателям. Интерес проявляли инвесторы из Германии и Индии. Но все они, разобравшись и узнав о многомиллионных долгах единственного государственного авиаперевозчика, от сделки отказывались.

Не так давно авиакомпания была успешным предприятием с оборотом более 2,5 млрд сомов. Что с ней стало за 8 лет под руководством Жолдошбека Бектурганова?

В 2010 году годовой оборот «Эйр Кыргызстан» составлял почти 54 млн долларов, а прибыль составляла 64 млн сомов в год. Компания перевозила свыше 200 тыс. пассажиров ежегодно. На балансе государственного авиаперевозчика было четыре «Боинга», два ТУ-154 и бакиевский Beechcraft Super King Air-330. Куда все это делось под рукой Бектурганова?





Стоит начать с того, что возглавил авиакомпанию он после апрельских событий 2010 года при не до конца ясных обстоятельствах, но кто теперь станет разбираться?

За 8 лет авиапарк компании сократился в три раза: часть самолетов продали, часть – списали. За 2017 год «Эйр Кыргызстан» не совершила ни одного полета.

В июне 2018 года первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что «Эйр Кыргызстан» хоть и не признана официально банкротом, на деле давно уже превратилась в убыточную авиакомпанию. Но прошло уже более трех месяцев, а Бектурганов все еще руководит ею. Почему?

Депутаты Жогорку Кенеша тоже интересовались этим вопросом, требуя проверить деятельность «Эйр Кыргызстан».





«Почему вы отрицаете, что компания на грани банкротства, хотя большинство сотрудников отправлены в отпуска без содержания?» - обратилась к главе Фонда управления госимуществом Ренату Тулебердиеву Гулшат Асылбаева («Онугуу-Прогресс»).

Тот ответил, что компания получает прибыль.

Однако стоит отметить, что «прибыль» «Эйр Кыргызстан» можно называть этим словом лишь фигурально. Как писала ранее газета ResPublica, единственный имеющийся «Боинг» получен в аренду от одной компании и сдан в субаренду другой. Оплата субаренды и составляет эту прибыль, которая даже не покрывает многочисленные долги.

С 2014 года самолет находился в финансовом лизинге с последующей покупкой. «Эйр Кыргызстан» должен был выплатить за него 4,1 млн долларов. На сегодня долг составляет более 929,8 тыс. долларов.





В 2015 году «Боинг» передали на ремонт компании Aerovista FZE и отдали в аренду румынской компании Cobex Trans S.R.I. за 60 тыс. долларов в месяц. То есть, это и есть единственные денежные поступления на счет «Эйр Кыргызстан».

СМИ также сообщали, что авиакомпания должна 1,5 млн сомов по иску ОсОО S.Group International, вследствие чего арестованы все автомашины «Эйр Кыргызстан». Недвижимость также под арестом – в обеспечение иска «Росинбанка».

Ленинскому соцфонду «Эйр Кыргызстан» должна 2,5 млн сомов, Кыргызинстраху - 3,5 млн сомов, Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ - 7,6 млн сомов.

Активы компании арестованы за долги. Сотрудники распущены в отпуск без содержания, зарплату им не выплачивали уже несколько месяцев, как говорит Гулшат Асылбаева.

Впрочем, самого Бектурганова это не касается - он исправно получает свои 4 тыс. долларов в месяц, уверяет депутат Тазабек Икрамов. Или 800 долларов, как поправляют в Министерстве транспорта. Но без задержек.

И раз уж речь зашла о деньгах, стоит вспомнить и Beechcraft экс-президента Курманбека Бакиева. Несколько лет назад его продали за 3,1 млн долларов. Куда они ушли? Знает, похоже, только Бектурганов.

И несмотря на все нелицеприятные факты, ФУГИ, похоже, работа Жолдошбека Бектурганова устраивает. Стоит ли задумываться о том, что кто-то извлекает выгоду из банкротства единственного государственного авиаперевозчика?



Source: https://vesti.kg/