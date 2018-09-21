21 Ж.Полотова: Вопросы предотвращения и искоренения детского труда на протяжении ряда лет являются одним из приоритетных мер Правительства КР

Бишкек, "Саясат. kg". По результатам и оценочным данным второго национального обследования по детскому труду, проведенного Национальным статистическим комитетом КР при поддержке МОТ, выявлена устойчивая положительная динамика в снижении численности детей, вовлеченных в детский труд: с 32,9% в 2007 году до 27,8% в 2014 году.

Министерство труда и социального развития КР совместно с партнерами Международной организацией труда в КР, Бизнес Ассоциацией JIA, Федерацией Профсоюзов в КР обсудили анализ рыночных схем и производственно-бытовых цепочек хлопка и фасоли с целью предотвращения и искоренения эксплуатации детского труда в Кыргызстане.

«Вопросы предотвращения и искоренения детского труда на протяжении ряда лет являются одним из приоритетных мер Правительства Кыргызской Республики. Меры по защите трудящихся детей, по развитию социальных услуг были реализованы в рамках Стратегии развития социальной защиты населения на 2012-2014 годы, Программы развития социальной защиты населения на 2015-2017 годы. В настоящее время реализуются Программа Правительства КР поддержки семьи и защиты детей на 2018-2028 годы», - сказала заместитель министра Жылдыз Полотова.

По результатам и оценочным данным второго национального обследования по детскому труду, проведенного Национальным статистическим комитетом КР при поддержке МОТ, выявлена устойчивая положительная динамика в снижении численности детей, вовлеченных в детский труд: с 32,9% в 2007 году до 27,8% в 2014 году.

Несмотря на снижение масштабов детского труда, доля опасного детского труда увеличилась с 12,5% в 2007 году до 18,6% в 2014 году и число детей 276,2 тыс. детей.

В этой связи запускается пилотный проект, основной целью которого является перспективы стратегии борьбы с детским трудом через вовлечения в продуктивную занятость и расширение экономических возможностей уязвимых семей на основе результатов оценки рыночных схем и анализ производственно-бытовых цепочек хлопка и фасоли.

«Несмотря на определенные положительные результаты по предотвращению детского труда, но все еще существует ряд проблем. Заинтересованные госорганы, органы МСУ и представители НКО должны далее усилить и скоординировать свои действия. Должна реально работать система выявления и сопровождения таких детей», - добавила заместитель министра.

На семинаре приняли участие представители министерств и ведомств, полномочных представительств Правительства КР в областях, ОМСУ и НКО.

МТСР КР