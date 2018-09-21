Суицид зампрокурора Ошской области. Оснований для возбуждения дела не нашли

Оснований для возбуждения уголовного дела по факту смерти заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошова пока нет.
Оснований для возбуждения уголовного дела по факту смерти заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошова пока нет. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.
Проверку милиция проводит до сих пор. Однако факт смерти сотрудника надзорного органа зарегистрирован как суицид.
Торо Кожошова нашли повешенным в ночь на 10 сентября. Причина его поступка неизвестна.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/96641/
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