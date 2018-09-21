Супруга Кубанычбека Кулматова семь раз просила свидания с мужем

Супруга Кубанычбека Кулматова семь раз обращалась к председателю ГКНБ Идрису Кадыркулову с просьбой о свидании с мужем.
Супруга Кубанычбека Кулматова семь раз обращалась к председателю ГКНБ Идрису Кадыркулову с просьбой о свидании с мужем. Об этом Жамиля Кулматова сообщила 24.kg.
«Из СМИ я узнала, что я не представила в ГКНБ документы, подтверждающие родственные отношения с мужем. У меня ни разу ничего подобного не потребовали. Документы, подтверждающие нашу родственную связь, есть», — сказала Жамиля Кулматова.
Она добавила, что все, что происходит вокруг уголовного дела в отношении Кубанычбека Кулматова, — абсурд.
«Обвинения в его адрес не имеют основания и построены на обстоятельствах, которые опровергают общеизвестные факты. А попытка следствия лишить моего супруга, гражданина Кыргызстана, паспорта не поддается здравому смыслу», — добавила Жамиля Кулматова.
Кубанычбек Кулматов, напомним, находится под арестом в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/96642/
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