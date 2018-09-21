Первый опыт. Дочери Алмазбека Атамбаева предложили иллюстрировать книгу

Дочь экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева завершила иллюстрировать книгу Натальи Красниковой «Мои матушки». Об этом она написала в социальной сети Facebook.



Дочь экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева завершила иллюстрировать книгу Натальи Красниковой «Мои матушки». Об этом она написала в социальной сети Facebook.

«...Мои руки склонны к полноте, даже когда я сильно худею, руки остаются полными выше локтя. Но как мне их не любить, если я смотрю на фотографию другой моей бабушки в молодости и вижу такие же руки?! Этими руками моя бабушка мазала печи в детстве в обмен на еду, когда их семью раскулачили. Этими руками она выносила с поля боя раненых. Этими руками вырастила и подняла трех дочерей», — так описывает Алия Шагиева последнюю иллюстрацию к книге.



За основу художник взяла руки бабушки своего мужа — Константина. «Золотые руки женщины, из-под которых оживают высохшие растения; руки женщины, которая повидала в жизни столько всего, что, слушая порой ее истории, удивляешься, как же ей удалось через это пройти. Случись подобное со мной, я бы сломалась, возможно, озлобилась. Хочется верить, что мироздание есть не хаотичное бесконтрольное поле выживания. Хочется верить, что все события происходят зачем-то, для чего-то», — написала Алия Шагиева.

По словам автора книги Натальи Красниковой, «Мои матушки» это про силу, любовь и поддержку рода.

Писательница оценила иллюстрации как невероятные. Сейчас начался процесс верстки книги.

Наталья Красникова из Новосибирска. Она также автор вегетарианской школы.



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