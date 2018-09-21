Начали очернять Абдиля Сегизбаева. Выберется невредимым?

О чем говорит то, как грозно выступил Алмамбет Шыкмаматов, который чуть ранее переживал по поводу собственной безопасности?





О чем говорит то, как грозно выступил Алмамбет Шыкмаматов, который чуть ранее переживал по поводу собственной безопасности? Потому что дела у него сейчас наладились. Подул теплый ветер со стороны власти. А ведь до этого держался за почки, высмаркивался, чихал. Заметно приободрился, когда до него дошли лучи солнца.

Получив «добро» сверху, фракция «Ата Мекен» начала клеветать на Сегизбаева. Становится не по себе, когда они начинают жужжать. Да и Абдиль вряд ли сдастся без боя. «Я принял правильные решения, в стране не было бы стабильности, если бы я не проявил решительность», - сказал он общественности. Действительно, в то время внутренняя ситуация вызывала опасения. Мы будем неправы, если скажем, что у Сегизбаева нет «алиби». О многом говорит то, что он беседовал с президентом о будущем. Если бы была зацепка, то в отношении него приняли бы меры сразу после того, как он ушел с должности. Время покажет, к чему приведет поход «ата-мекеновцев». До тех пор не нужно торопиться!

Источник: газета «Ачык Соз» №28 от 20.09.2018 / стр. 1, gezitter.org