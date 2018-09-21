Правительству предложено упростить процедуры получения пособий

Как заявил депутат Зиядин Жамалдинов, желающие получить пособия родители сталкиваются с трудностями. По его словам, для получения пособия родителям требуется представить по меньшей мере 9-10 документов.
Как заявил депутат Зиядин Жамалдинов, желающие получить пособия родители сталкиваются с трудностями. По его словам, для получения пособия родителям требуется представить по меньшей мере 9-10 документов.
"Не у всех есть возможности их получить, много препятствий. Вследствие этого есть люди, которые добровольно отказываются от получения пособия. Правительству необходимо упростить процедуру получения пособий", - сказал депутат Зиядин Жамалдинов на заседании Жогорку Кенеша.
"Для получения пособия требуется предоставить справки от ветеринара, специалиста по землеустройству, из Налоговой службы и т.п.. Насколько в этом есть необходимость? Разве недостаточно представить свидетельство о рождении ребенка и паспорта родителей? По-моему, этих документов достаточно. Зачем лишние хлопоты? В этой связи правительству необходимо изучить пути упрощения процедуры получения пособия и решить таким образом проблему наших граждан", - сказал депутат.
Источник: super.kg, gezitter.org
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