Правительству предложено упростить процедуры получения пособий

Как заявил депутат Зиядин Жамалдинов, желающие получить пособия родители сталкиваются с трудностями. По его словам, для получения пособия родителям требуется представить по меньшей мере 9-10 документов.





Как заявил депутат Зиядин Жамалдинов, желающие получить пособия родители сталкиваются с трудностями. По его словам, для получения пособия родителям требуется представить по меньшей мере 9-10 документов.

"Не у всех есть возможности их получить, много препятствий. Вследствие этого есть люди, которые добровольно отказываются от получения пособия. Правительству необходимо упростить процедуру получения пособий", - сказал депутат Зиядин Жамалдинов на заседании Жогорку Кенеша.

"Для получения пособия требуется предоставить справки от ветеринара, специалиста по землеустройству, из Налоговой службы и т.п.. Насколько в этом есть необходимость? Разве недостаточно представить свидетельство о рождении ребенка и паспорта родителей? По-моему, этих документов достаточно. Зачем лишние хлопоты? В этой связи правительству необходимо изучить пути упрощения процедуры получения пособия и решить таким образом проблему наших граждан", - сказал депутат.

Источник: super.kg, gezitter.org