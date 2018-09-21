"Не знаю, какая у меня зарплата, но от нее откажусь". Первое обещание нового спикера БГК

Сегодня, 20 сентября, спикером Бишкекского городского кенеша избран 29-летний - Жаныбек Абиров. После завершения выборов он заявил журналистам, что откажется от зарплаты.





Сегодня, 20 сентября, спикером Бишкекского городского кенеша избран 29-летний - Жаныбек Абиров. После завершения выборов он заявил журналистам, что откажется от зарплаты.

"Я посовещался со своей семьей, и мы договорились, что буду направлять зарплату на социальные сферы. Например, деньги будут выделяться на улучшение питания в детских домах. Я не знаю, каков размер зарплаты спикера городского кенеша", - сказал Абиров.

Абиров Жаныбек Болотбекович родился 22 декабря 1988 года. У него два высших образования: специальность "юриспруденция", Кыргызско-Российский Славянский университет, и "менеджмент в государственном и местном самоуправлении", Академия управления при президенте. Был избран депутатом Бишкекского горкенеша по списку СДПК. Его отец Болотбек Абиров является основателем предприятия "Рассвет компани", снабжающей углем ТЭЦ Бишкека.

Источник: super.kg, gezitter.org