ГКНБ: Приостановлено только одно дело в отношении Бабанова

В отношении Бабанова расследуется два уголовных дела, сообщил Госкомитет нацбезопасности.
В отношении Бабанова расследуется два уголовных дела, сообщил Госкомитет нацбезопасности.
Согласно информации, расследуется провокационное заявление Бабанова во время выступления в микрорайоне "Амир-Тимур" (Он-Адыр) в Оше.
Следствие по делу, возбужденному по факту приготовления к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам, приостановлено.
В настоящее время идет расследование по первому уголовному делу.
Отметим, Омурбек Бабанов был обвинен в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении депутата Каната Исаева по статье "приготовление к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам".
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!