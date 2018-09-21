ГКНБ: Приостановлено только одно дело в отношении Бабанова

В отношении Бабанова расследуется два уголовных дела, сообщил Госкомитет нацбезопасности.





В отношении Бабанова расследуется два уголовных дела, сообщил Госкомитет нацбезопасности.

Согласно информации, расследуется провокационное заявление Бабанова во время выступления в микрорайоне "Амир-Тимур" (Он-Адыр) в Оше.

Следствие по делу, возбужденному по факту приготовления к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам, приостановлено.

В настоящее время идет расследование по первому уголовному делу.

Отметим, Омурбек Бабанов был обвинен в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении депутата Каната Исаева по статье "приготовление к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам".

Источник: maralfm.kg, gezitter.org