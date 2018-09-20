К 130-летию Ыбырая Туманова был проведен республиканский смотр-конкурс комузистов

Бишкек, "Саясат. kg". Целью данного конкурса является широкое привлечение молодежи к творчеству великого композитора Ыбырая Туманова, повышения профессионального мастерства игры на кыргызском народном инструменте комузе, а также открытие новых талантов в регионах республики.

К 130-летию со дня рождения, выдающегося кыргызского композитора-комузиста, народного артиста Кыргызстана Ыбырая Туманова был проведен республиканский смотр-конкурс комузистов.

По приказу Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики к 130-летию со дня рождения, выдающегося кыргызского композитора-комузиста, народного артиста Кыргызстана Ыбырая Туманова был проведенреспубликанский смотр-конкурс комузистов, в котором приняли участие комузисты всех 7 областей страны.

Целью данного конкурса является широкое привлечение молодежи к творчеству великого композитора Ыбырая Туманова, повышения профессионального мастерства игры на кыргызском народном инструменте комузе, а также открытие новых талантов в регионах республики.

Ыбырай Туманов – блистательный мастер кыргызской инструментальной музыки устной традиции, музыкант-ювелир, мастер деталей. Творческий стиль Туманова неразрывно связан с его исполнительским искусством, неповторимой манерой игры на комузе. В историю кыргызского музыкального искусства Ы.Туманов вошел как большой художник, автор оригинальных по языку и глубоких по содержанию кюу, и как выдающийся комузист-интерпретатор инструментальных произведений фольклора. Его сочинения по праву вошли в богатое многоцветье произведений плеяды кыргызских народных аксакалов-музыкантов.

В конкурсе приняли участие молодые музыканты – индивидуальные исполнители комузистыи ансамбли комузистов. Состязание конкурсантов прошли вII турах. Iтур исполнителей прошел в областных центрах. II тур республиканского смотр-конкурса комузистов состоялся в Национальной библиотеке Кыргызстана им. А.Осмонова, где были определены победители.Общий призовой фонд составил – 250000 (двести пятьдесят тысяч) сом.В финале конкурса приняли участие 32 комузиста из разных областей республики.

По итогам конкурса комузистов, среди индивидуальных исполнителей, Гран-при присужден – Алагушеву Беку (г. Бишкек), 1 место – Эркалиеву У. (Нарын. обл.), 2 место – Шерик уулу Шеркул (Талас. обл.), 3 место – Омургазы уулу Жыргал (Нарын. обл.). В номинации конкурса среди ансамблей комузистов, 1 место занял – ансамбль комузистов из г. Каракол. Также были выделены специальные призы за популяризацию и развитие творчества Ыбырая Туманова 8 музыкантам из семи регионов страны.

Вручение призов победителям республиканского конкурса, а также лицам, внесшим вклад в развитие национальной культуры исполнительского мастерства игры на комузе состоялось на гала-концерте г. Каракол, которое прошло в рамках открытия памятника 450-летию исторической личности Арык-мырза.

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