В Кыргызстане нет психологов, которые помогли бы молодым семьям воспитать детей

В Кыргызстане нет психологов, которые помогли бы молодым семьям воспитывать детей. Об этом заявлено на круглом столе.



В Кыргызстане нет психологов, которые помогли бы молодым семьям воспитывать детей. Об этом заявлено на круглом столе.

По словам главы кризисного центра «Сезим» Бюбюсары Рыскуловой, молодые мамы и папы зачастую отказываются от ребенка не только потому, что нет денег на их содержание, — они не знают, что с ними делать. Им необходима психологическая помощь.

Нужна психологическая поддержка и парам, решившим усыновить ребенка. Как сообщалось ранее, в Кыргызстане 200 детей в ожидании новой семьи, но Министерство социального развития не может предоставить статистику, сколько семейных пар вернули назад усыновленных ими малышей.

С начала года было возвращено шесть детей трудовых мигрантов, рожденных за пределами Кыргызстана. Они определены в детские дома.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/96567/

