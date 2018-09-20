В Кыргызстане нет психологов, которые помогли бы молодым семьям воспитать детей

В Кыргызстане нет психологов, которые помогли бы молодым семьям воспитывать детей. Об этом заявлено на круглом столе.
В Кыргызстане нет психологов, которые помогли бы молодым семьям воспитывать детей. Об этом заявлено на круглом столе.
По словам главы кризисного центра «Сезим» Бюбюсары Рыскуловой, молодые мамы и папы зачастую отказываются от ребенка не только потому, что нет денег на их содержание, — они не знают, что с ними делать. Им необходима психологическая помощь.
Нужна психологическая поддержка и парам, решившим усыновить ребенка. Как сообщалось ранее, в Кыргызстане 200 детей в ожидании новой семьи, но Министерство социального развития не может предоставить статистику, сколько семейных пар вернули назад усыновленных ими малышей.
С начала года было возвращено шесть детей трудовых мигрантов, рожденных за пределами Кыргызстана. Они определены в детские дома.
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