«Эйр Кыргызстан» в долгах, но его глава настаивает, что авиакомпания не банкрот

В Жогорку Кенеше сегодня снова выясняли, в каком состоянии находится компания «Эйр Кыргызстан».
В Жогорку Кенеше сегодня снова выясняли, в каком состоянии находится компания «Эйр Кыргызстан».
На заседании депутат Таабалды Тиллаев поинтересовался у главы «Эйр Кыргызстан» Жолдошбека Бектурганова, является ли компания банкротом. Тот ответил, что компания сейчас работает. По итогам прошлого года она даже показала прибыль. Но проблема в том, что компания была основана уже с долгом в 100 миллионов сомов перед ОАО «Кыргызалтын». Часть долга погасили, но основная сумма до сих пор числится среди долговых обязательств компании.
Еще одна острая проблема — нехватка самолетов. У компании было два самолета. Некоторое время назад у одного борта отказал компьютер. Поэтому сейчас есть только один самолет.
«Мы в черном списке, поэтому нам крупные европейские компании не выдают в лизинг. От компании просят банковскую гарантию, но мы не можем ее дать. На ремонт второго самолета средств у нас нет. Мы не продаем здание и самолет, потому что надеемся на приход инвестора», — заключил Жолдошбек Бектурганов.
Стоит отметить, что Жолдошбек Бектурганов сменил свои персональные данные. Теперь он Токторбаев Жолдош Токторбаевич.
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