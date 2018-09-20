В Кыргызстане только 200 бездетных семейных пар стоят в очереди на усыновление

В Кыргызстане только 200 бездетных семейных пар стоят в очереди на усыновление. Об этом заявлено сегодня на круглом столе.



В Кыргызстане только 200 бездетных семейных пар стоят в очереди на усыновление. Об этом заявлено сегодня на круглом столе.

По данным экспертов, в стране 145 детских учреждений, из которых 33 — интернаты, куда родители определяют своих детей для обучения с постоянным проживанием, 68 — государственные детские дома. Но их воспитанники часто имеют одного, а то и двух родителей, есть и опекуны. То есть, согласно закону, усыновить можно только круглого сироту, а таких в КР всего пять процентов.

Представитель Минздрава Бермет Барыктабасова отметила, что важно понимать — ребенок не вещь, его нельзя просто так отдать на усыновление. Необходимо отслеживать его судьбу — может, будущие родители захотели продать его на органы.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что наказание за преступления против детей ужесточено. Предусмотрена и ответственность чиновников, которые нарушили процедуру и порядок усыновления.



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