Абылгазиев раскритиковал госорганы за непонятные программы

Глава кабмина поручил в трехдневный срок разработать четкие и ясные проекты

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня на рабочем совещании раскритиковал госорганы за неспособность разработать проекты эффективных программных бюджетов.

Предполагается, что программно-целевой принцип работы бюджетного процесса и переход к формированию бюджетов станут одним из главных способов повышения эффективности бюджетных расходов.

В ходе совещания руководители Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития, а также Министерства транспорта и дорог представили главе правительства видение программных бюджетов своих ведомств.

Заслушав информацию, премьер подверг критике отсутствие в разработанных проектах программных бюджетов конкретных обоснованных предложений, которые обеспечат результат – улучшат работу государственных органов за счет экономии и сокращения неэффективных трат.

«Ваши программы должны быть понятными и ясными. Вы должны ориентироваться на результат и заложить в них действенные механизмы эффективного использования своих бюджетов. Тогда вы будете своевременно и в полном объеме получать средства из бюджета и использовать их с максимальной отдачей», - сказал Абылгазиев. – Вы должны четко расписать, что, к примеру, внедрение современных технологий в то или иное производство позволит вам сэкономить значительные средства, которые будут направлены на другие нужные цели».

Глава правительства подчеркнул, что граждане должны понимать, что программные бюджеты позволят заметно улучшить качество предоставляемых им услуг со стороны государственных органов.

Премьер поручил указанным госорганам в трехдневный срок разработать проекты программных бюджетов с четкими и понятными для всех программами, индикаторами результативности, преимуществами и предполагаемыми результатами.

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