Школы Кыргызстана на 35% готовы к зиме

Запланированы конкурсы на закупку угля для 46 подведомственных учреждений

В настоящее время в школы Кыргызстана завезено 35% твердого топлива от общей потребности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

С августа текущего года в ведомстве работает штаб по подготовке к осенне-зимнему сезону под руководством министра. Также рабочие штабы по координации и контролю за ходом подготовки объектов образования к осенне-зимнему периоду были созданы во всех структурных подразделениях и обрвзовательных организациях страны.

В рамках проводимой подготовки c начала учебного года органами образования начаты работы по обеспечению ремонта котельных и систем отопления школ.

Кроме того, запланированы конкурсы на закупку угля для 46 подведомственных учреждений.

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