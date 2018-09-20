Член ОПГ обвиняет милиционера, награжденного орденом "Эрдик"

На прошлой неделе в Центр по предупреждению пыток обратился горожанин, заявив, что был жестоко избит сотрудниками милиции.





На прошлой неделе в Центр по предупреждению пыток обратился горожанин, заявив, что был жестоко избит сотрудниками милиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело. После этого один из подозреваемых в избиении сотрудников милиции рассказал про обстоятельства произошедшего, сказав, что пострадавший является членом организованной преступной группировки. Подозреваемый в преступлении сотрудник милиции подчеркнул, что это умышленный оговор в целях дискредитации милиции.

Сегодня, 18 сентября, мать одного из подозреваемых в пытках оперуполномоченных Ленинского РОВД Бишкека Айнура Терекбаева провела пресс-конференцию, в ходе которой сказала, что награжденный орденом "Эрдик" милиционер подозревается в пытках.

"Мой сын Каниет К. обвиняется в пытках по отношению к ранее судимому гражданину. Каниет очень любит свою работу, всегда старается работать честно. Когда в 2016 году из колонии №50 в Верхнем Ноорузе сбежали преступники, он внес большой вклад в операцию по задержанию. При задержании лидера этой террористической группировки Алтынбека Итибаева в многоэтажке в микрорайоне "Достук" Каниет ликвидировал преступника. При этом получил ранение в ногу, был госпитализирован, а позже из рук президента получил орден "Эрдик", - рассказала Терекбаева.

"Как можно верить не сотруднику МВД, который борется с преступниками, а члену криминальной группировки? В таком случае, какой толк от работы в правоохранительных органах? Мой муж тоже всю жизнь работал в милиции. После выхода на заслуженную пенсию не бросил свое дело и продолжал работать. Информация о том, что подозреваемые в пытках сотрудники милиции являются детьми высокопоставленных лиц, не соответствует действительности. Арсен, который заявил, что сотрудники милиции якобы его пытали, должен помнить, что если экспертиза не докажет его слов, он будет привлечен к ответственности", - добавила Айнура Терекбаева.

Источник: super.kg, gezitter. org