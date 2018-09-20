В Бишкеке задержан акушер, сделавший аборт на 8 месяце беременности

Из Генпрокуратуры сообщили, что в рамках возбужденного уголовного дела по продаже новорожденных детей был задержан акушер по подозрению в произведении незаконного аборта.
Из Генпрокуратуры сообщили, что в рамках возбужденного уголовного дела по продаже новорожденных детей был задержан акушер по подозрению в произведении незаконного аборта.
Сообщается, что медик произвел аборт женщине на 32-33 неделе беременности. Пока что не сообщили, в каком учреждении было совершено это преступление. Пока что ведется следствие. Возбуждено уголовное дело. Напомним, только недавно в Бишкеке задержали нескольких врачей за продажу новорожденного ребенка.
Источник: газета «Багыт.kg» №26 от 19.09.2018 / стр. 2, gezitter. org
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