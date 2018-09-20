У Боронова 50 элитных квартир?

У Кубатбека Боронова есть такое свойство, он стоек к буранам в политике, хорошо умеет находить общий язык с представителями верхушки власти.
У Кубатбека Боронова есть такое свойство, он стоек к буранам в политике, хорошо умеет находить общий язык с представителями верхушки власти. Это позволяло ему на протяжении 6-7 лет быть во главе МЧС. Воспользовавшись трамплином, он очутился на должности первого вице-премьер-министра. Придя в правительство, он не отличился самостоятельной работой, не показал своим подчиненным строгость, не проявил сообразительность в трудных вопросах. Тем временем в некоторых средствах массовой информации пишут, что он в качестве оплаты за утверждение пожарной безопасности получал квартиру в новых отстроенных многоэтажных домах. Поговаривают, что количество собранных таким путем квартир достигло 50 и сейчас идет проверка. Если эта информация окажется правдивой, если центральная власть заступается за Боронова, то на этот раз он не переживет буран, над его головой начнут сгущаться черные тучи.
Источник: газета «Багыт.kg» №26 от 19.09.2018 / стр. 2, gezitter. org
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