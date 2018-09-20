Наложен штраф на компанию за незаконную горнодобычу на чаткальском месторождении

Компания, получившая разрешение на георазведку месторождения Аючачы в селе Чакмак-Суу Чаткальского района, ведет незаконную добычу. Об этом сообщил активист Абдижапар Нурдинов.



Компания, получившая разрешение на георазведку месторождения Аючачы в селе Чакмак-Суу Чаткальского района, ведет незаконную добычу. Об этом сообщил активист Абдижапар Нурдинов.

По его словам, компания "Оптимум трейд" получила разрешение на разведку месторождения Аючачы 17 августа 2017 года, однако уже начала золотодобычу без проведения георазведки.

"Местные жители не раз выражали протест, однако компетентные органы не провели проверку. По закону, компания должна провести разведку месторождения и только после установления запасов получить лицензию на добычу. Компания в июле 2018 года получила лицензию на добычу 19 кг россыпного золота, однако уже ведет разработку без заключения соглашения. Представители компании не смогли показать народу разрешительные документы на разработку. Вследствие этого мы обращаемся в компетентные органы", - сказал А. Нурдинов.

Заместитель акима Чаткальского района Жуманалы Накетаев подтвердил, что компания, против деятельности которой протестуют местные жители, нарушила закон, сообщив, что наложен штраф:

"Это компания действительно нарушила закон, потому что получила лицензию на разведку, но начала добычу. По незаконным действиям компании мы обратились к представителям Госэкотехинспекции".

Как отметил куратор Госэкотехинспекцияи по Аксыйскому Ала-Букинскому и Чаткальскому районам Замирбек Келдибеков, компания "Оптимум Трейд" разрушила грунт и на компанию наложен штраф в размере 216 тысяч сомов.

"Компания "Оптимум Трейд", ведущая горнодобычу в селе Чакмак-Суу, получила лицензию на разведку месторождения. Однако компания незаконно разрыла почву, начав добычу. За разрушение грунта компания оштрафована на 216 тысяч сомов.

Кроме того, Чаткальское лесное хозяйство наложило отдельный штраф", - сообщил З. Келдибеков. В Чаткальском районе законную горнодобычу ведут 8 компаний, свыше 10 компаний ведут георазведку.

Источник: Баракелде, gezitter. org