ГКНБ: Уголовное дело на Бабанова приостановлено

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 19 сентября, депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Руслан Казакбаев поинтересовался у главы ГКНБ Идриса Кадыркулова судьбой возбужденного в отношении экс-депутата Омурбека Бабанова уголовного дела.





На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 19 сентября, депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Руслан Казакбаев поинтересовался у главы ГКНБ Идриса Кадыркулова судьбой возбужденного в отношении экс-депутата Омурбека Бабанова уголовного дела.

"Прошел год после президентских выборов. На экс-лидера фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбека Бабанова заводили уголовное дело на основании его предвыборного выступления в Он-Адыре по "разжиганию межнациональной розни". Пять международных и местных экспертов заявили об отсутствии элементов межнациональной розни. ГКНБ рассмотрел материалы? Какова судьба уголовного дела?", - спросил нардеп у председателя ГКНБ.

По словам главы ГКНБ, материалы рассматриваются в рамках уголовного дела. "В связи с тем, что ожидаем ответов на запросы, дело приостановлено", - сказал Кадыркулов.

4 ноября 2017 года в отношении Бабанова было возбуждено уголовное дело по статьям "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" УК КР, следствие было возложено на ГКНБ.

В 2017 году Бабанов выехал из страны. 30 декабря он заявил общественности о своем окончательном уходе из политики.

28 марта на Омурбека Бабанова было возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению "в планировании захвата власти".

После выезда из страны сразу после проведенных в октябре 2017 года президентских выборов Омурбек Бабанов не возвращался в страну.

Источник: super.kg, gezitter. org