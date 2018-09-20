ГКНБ: Уголовное дело на Бабанова приостановлено

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 19 сентября, депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Руслан Казакбаев поинтересовался у главы ГКНБ Идриса Кадыркулова судьбой возбужденного в отношении экс-депутата Омурбека Бабанова уголовного дела.
На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 19 сентября, депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Руслан Казакбаев поинтересовался у главы ГКНБ Идриса Кадыркулова судьбой возбужденного в отношении экс-депутата Омурбека Бабанова уголовного дела.
"Прошел год после президентских выборов. На экс-лидера фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбека Бабанова заводили уголовное дело на основании его предвыборного выступления в Он-Адыре по "разжиганию межнациональной розни". Пять международных и местных экспертов заявили об отсутствии элементов межнациональной розни. ГКНБ рассмотрел материалы? Какова судьба уголовного дела?", - спросил нардеп у председателя ГКНБ.
По словам главы ГКНБ, материалы рассматриваются в рамках уголовного дела. "В связи с тем, что ожидаем ответов на запросы, дело приостановлено", - сказал Кадыркулов.
4 ноября 2017 года в отношении Бабанова было возбуждено уголовное дело по статьям "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" УК КР, следствие было возложено на ГКНБ.
В 2017 году Бабанов выехал из страны. 30 декабря он заявил общественности о своем окончательном уходе из политики.
28 марта на Омурбека Бабанова было возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению "в планировании захвата власти".
После выезда из страны сразу после проведенных в октябре 2017 года президентских выборов Омурбек Бабанов не возвращался в страну.
Источник: super.kg, gezitter. org
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