Жанторо Сатыбалдиев переведен в Национальную кардиологию

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев переведен в Национальный кардиологический центр.





Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев переведен в Национальный кардиологический центр. Об этом сегодня, 19 сентября, в парламенте сообщил глава Госкомитета нацбезопасности Идрис Кадыркулов.

"Жанторо Сатыбалдиев с понедельника проходит медобследование. Вчера, 18 сентября, он госпитализирован в Национальный кардиологический центр. О его состоянии осведомляются представители Института омбудсмена. Иногда хожу и я", - сказал Кадыркулов.

До этого ГКНБ отказывался выпустить в больницу заключенного в СИЗО Жанторо Сатыбалдиева.

Институт омбудсмена выражал обеспокоенность состоянием здоровья Сатыбалдиева и напоминал, что ему требуется пройти медобследование.

Сатыбалдиев был задержан 18 июня в качестве подозреваемого по факту коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкека и водворен в СИЗО ГКНБ. Первомайский райсуд вынес решение о содержании Жанторо Сатыбалдиева под стражей до окончания следствия. 8 августа срок ареста был продлён на 2 месяца.

Источник: super.kg. gezitter. org