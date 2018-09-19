Жогорку Кенеш одобрил кандидатуры, представленные Премьер-министром КР, на ответственные должности в Правительстве КР

В рамках обсуждения представленных кандидатур, депутаты Жогорку Кенеша подняли ряд социально-экономических и кадровых вопросов.

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 19 сентября депутаты рассмотрели кандидатуры, представленные Премьер-министром Кыргызской Республики М.Д. Абылгазиевым на должности Руководителя Аппарата Правительства – министра Кыргызской Республики, министра юстиции Кыргызской Республики и председателя Государственного комитета промышленности энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

Информацию о кандидатурах представил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. На должности представлены следующие кандидатуры: Шамильбек Асымбеков - Руководитель Аппарата Правительства – министра Кыргызской Республики; Марат Жамангулов - Министр юстиции Кыргызской Республики; Эмил Осмонбетов - Председатель Государственного комитета промышленности энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

В рамках обсуждения представленных кандидатур, депутаты Жогорку Кенеша подняли ряд социально-экономических и кадровых вопросов. Претенденты на ответственные должности ответили на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. По итогам обсуждения, Жогорку Кенеш одобрил представленные кандидатуры на ответственные должности в Правительстве КР.

Пресс-служба ЖК КР