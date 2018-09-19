Жаныл Мамбеталы избрана судьей Верховного суда Кыргызской Республики

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 19 сентября депутаты рассмотрели вопрос об избрании судьи Верховного суда Кыргызской Республики.
На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 19 сентября депутаты рассмотрели вопрос об избрании судьи Верховного суда Кыргызской Республики.
Полномочный представитель Президента в Жогорку Кенеше Курманбек Дыйканбаев представил кандидатуру Жаныл Мамбеталы для избрания на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики. Ранее Жаныл Мамбеталы была судьей Бишкекского городского суда.
В ходе обсуждения данного вопроса, депутаты обозначили проблемы в сфере судебной системы, в частности поднимались вопросы обеспечения законности, качества судопроизводства и судебных актов. По итогам обсуждения, Жогорку Кенеш избрал Жаныл Мамбеталы судьей Верховного суда Кыргызской Республики. Принято соответствующее постановление парламента. Состоялась присяга судьи Верховного суда Кыргызской Республики Жаныл Мамбеталы.
Пресс-служба ЖК КР
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